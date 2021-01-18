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Общество

День снеговика отметили в Новосокольническом детском саду

В Новосокольниках воспитатели с фантазией. Фото газеты «Новосокольнический край»

 

С приходом зимы всё становится похожим на чудесную сказку и в каждом дворе, словно по мановению волшебной палочки, появляются укутанные шарфами забавные снежные человечки.

Главный зимний герой, помимо деда Мороза, – это снеговик.  Какая же зима без любимца детворы? Вот и он удостоен чести праздновать свой день – 18 января.

Эта весёлая зимняя затея известна людям уже не одно столетие. Если верить старинному преданию, в конце XV века, примерно в 1493 году, итальянский скульптор, архитектор и поэт Микеланджело Буонарроти впервые слепил снежную фигуру.

По данным исторических исследований, первое письменное упоминание снеговика встречается в книге XVIII века: там говорится о «красивом снежном человеке» гигантских размеров. А само слово schneeman, то есть «снеговик», изначально возникло в немецком языке. Изображение снежной фигурки впервые появилось в качестве иллюстрации к детской книжке с песнями, изданной в Лейпциге.

Первые снеговики изображались недобрыми свирепыми снежными монстрами впечатляющих размеров. Это неслучайно, ведь в те давние времена безжалостные зимы с их лютыми морозами и промозглыми вьюгами приносили немало хлопот.

Классический снеговик, состоящий из трёх снежных шаров и с носом-морковкой, появился в конце XIX века.

Сегодня в детском саду города Новосокольники отметили День снеговика, сообщают наши коллеги из газеты «Новосокольнический край».

 

  • День Снеговика в Новосокольническом детском саду
    Фото: ПАИ
  • День Снеговика в Новосокольническом детском саду
    Фото: ПАИ
  • День Снеговика в Новосокольническом детском саду
    Фото: ПАИ
  • День Снеговика в Новосокольническом детском саду
    Фото: ПАИ
  • День Снеговика в Новосокольническом детском саду
    Фото: ПАИ

 

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