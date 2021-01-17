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Общество

Михаил Ведерников опубликовал подборку необычных псковских снеговиков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал подборку снеговиков, сделанных жителями региона. Фотографии он разместил на своей странице в Instagram.

«Новогодние праздники – время замечательных семейных традиций», – написал глава региона. Он отметил, что по всей Псковской области жители выкладывали фотографии своих снеговиков, во многих муниципалитетах даже запустили фотобатлы и конкурсы на самые необычные скульптуры.

«Подобрал несколько любительских фото, которые засветились в СМИ и пабликах. Авторы – большие молодцы, которые создают по-настоящему светлое зимнее настроение», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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