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Общество

45 человек привлекли к ответственности за нарушение законодательства о частной охране в Псковской области

В 2020 году управление Росгвардии в рамках контроля за соблюдением законодательства о частной охранной деятельности провело 845 проверок. К административной ответственности за нарушения в данной сфере привлечено 45 должностных лиц, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства. 

Кроме того, в минувшем году, в ходе осуществления контроля за оборотом гражданского оружия, личный состав подразделений лицензионно-разрешительной работы совместно с сотрудниками полиции осуществили свыше 16 тысяч проверок условий хранения оружия у владельцев гражданского оружия по месту жительства.

В подразделения ЛРР в 2020 году поступило свыше 14 тысяч заявлений от граждан и юридических лиц, из них через единый портал государственных услуг в электронном виде — 99 %. 

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