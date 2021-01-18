Новый эпицентр заражения коронавирусом выявили в Китае

12:08, 19 января 2021, ПАИ

В Китае возник новый эпицентр заражения коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Госкомитет здравоохранения страны.

Очаг заболеваемости произошел в северо-восточной провинции Цзилинь, отметили в ведомстве.

За сутки в Китае выявили 118 случаев инфицирования, из них 43 – в Цзилине. На прошлой неделе в этом регионе фиксировались лишь единичные случаи заражения.

С начала пандемии в Китае заразились более 88 тысяч жителей, 4,6 тысячи скончались, вылечились более 82 тысяч человек.