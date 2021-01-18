Выявляющий «британский» штамм коронавируса тест разработан в России

14:43, 19 января 2021, ПАИ

В России разработана новая тест-система, способная выявлять британский штамм коронавируса. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову, она уже готова к регистрации.

«Готова к регистрации новая тест-система, которая в ПЦР-исследовании может определить новый вариант британского штамма, - это платформенное решение, которое позволит при любой следующей мутации создавать ПЦР тест-системы, не тратя огромные средства на секвенирование», - сказала Попова на координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, готова к регистрации еще одна «иммунохроматографическая тест-система» на определение антигена вируса. Она подчеркнула, что подобная тест-система создана на таком высоком уровне впервые и под нее была специально создана ферментная база, которой раньше не было в России.