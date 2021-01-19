Сопровождение инвестпроектов по принципу «одного окна» предложено ввести в Псковской области

15:42, 19 января 2021, ПАИ

В Псковское областное Собрание депутатов поступил законопроект, предлагающий новый механизм сопровождения инвестиционных проектов в регионе и снижение порога планируемых инвестиций. Проект закона «О внесении изменений в закон Псковской области «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области» разработал областной комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Для инвесторов, намеренных заключить инвестиционное соглашение с администрацией области, авторы инициативы предлагают снизить порог объёма планируемых инвестиций по проекту с 100 до 50 млн рублей. При этом инвестиционный проект должен обеспечивать создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюджет области, а также соответствовать требованиям, предусмотренным порядком предоставления государственной поддержки инвесторам.

Документ предусматривает сопровождение инвесторов при подготовке проектов и их реализации по принципу «одного окна» и исключает из регионального законодательства понятие «стратегического инвестиционного проекта» – лишь такой статус проекта в действующей редакции закона позволял рассчитывать на организационное сопровождение при получении согласований и разрешений в органах государственной власти и местного самоуправления.

Кроме того, поступивший в региональный парламент законопроект содержит нормы, связанные с оптимизацией деятельности Совета по инвестициям в Псковской области и инвестиционной комиссии администрации Псковской области. Две структуры должны объединиться в один коллегиальный орган – Совет по инвестициям в Псковской области, члены которого получат полномочия на принятие решения об утверждении инвестпроекта и предоставлении государственной поддержки.

Разработчики документа предлагают применять новые положения с 1 апреля 2021 года – это обусловлено необходимостью разработки и приведения в соответствие подзаконных актов, обеспечивающих их реализацию. Ранее заключенные инвестиционные соглашения будут действовать до срока их окончания.

Дополнительных расходов из бюджета Псковской области принятие нормативного акта не потребует. Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов направил законопроект для предварительного изучения в комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, а также в правовое управление. Решение о сроках рассмотрения проекта закона на сессии регионального парламента примет Совет Собрания.