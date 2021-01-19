Чтобы остановить коронавирус, не менее 60% псковичей должны сделать прививку

17:25, 19 января 2021, ПАИ

Чтобы остановить коронавирус, не менее 60% жителей Псковской области должны сделать прививку. Об этом в эфире ПАИ-live 19 января рассказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

«Чтобы появился коллективный иммунитет и общество было достаточно защищенным от распространения вирусной или какой-то другой инфекции, иммунная прослойка или количество защищенных иммунитетом людей должно быть примерно 60%. Чем ближе мы к этому показателю, тем меньше распространение инфекции. Нет групповых заболеваний и осложнений. Это правило, на котором основана вся эпидемиология», - пояснила Галина Невалённая.

Она уточнила, что коронавирус распространяется так же, как и вирус гриппа. «Это такой же респираторный вирус, да, со своими особенностями, но правила жизни у него примерно те же», - уточнила врач.