После прививки от COVID-19 псковичам рекомендуют остаться в поликлинике ещё на полчаса

17:40, 19 января 2021, ПАИ

После прививки от коронавируса жителям Пскова рекомендуют остаться в поликлинике на полчаса. Об этом сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в эфире проекта ПАИ-live 19 января.

По словам главного врача, после вакцинации рекомендуется в течение получаса посидеть рядом с кабинетом, чтобы не пропустить каких-то явлений. Также Неваленная отметила, что необходимо будет время для заполнения анкеты перед вакцинированием, осмотра и наблюдения после вакцинации. Сама вакцина размораживается в течение 20 минут, после чего начинается процесс вакцинации.

«Кроме всего мы заполняем документацию и заносим в федеральный регистр, - добавила спикер. – Чтобы освободить руки медиков, бумажную работу будут проводить другие работники».

Медицинскую работу в поликлинике будут выполнять медики, а бумажную работу и работу с компьютером будут выполнять другие.

Также Галина Неваленная добавила, что уже сформировался список из тех, кто записался на прививку.