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Юлия Пересильд на новогоднем «Квартирнике» спела песню «Лили Марлен»

Юлия Пересильд в образе Марлен Дитрих. Фото скан с видео Youtube

 

Актриса Юлия Пересильд на новогоднем «Квартирнике» спела знаменитую песню «Лили Марлен». 

«Какое же это было крутое приключение с Евгением Маргулисом и всей его командой! Это мы с группой «Ундервуд» на новогоднем «Квартирнике»! Поём песню «Лили Марлен»! Слышала, что там кто-то начал писать чушь про эту песню, – не уподобляйтесь! И читайте историю этой песни! И кем была Марлен Дитрих, и почему она покинула гитлеровскую Германию и т. д. и т. п.! Но я не об этом. Пока не могу раскрыть всех карт, но после такого Нового года нам с Евгением Маргулисом расставаться уже не захотелось, и мы (спасибо, Саша Юрасов) придумали что-то ещё... И я вот снова чувствую себя неопытной студенткой первого курса, снова сдаю экзамен, и это чувство прекрасно, но жутко волнительно. Так что как никогда нуждаюсь в лучах вашей любви, ну и попробую не подкачать», – написала актриса в «Инстаграме».

ПАИ обязательно расскажет о новом проекте, как только что-то станет известно.

 

 

Посмотреть эту публикацию в «Instagram.Публикации» от Юлии Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

 

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