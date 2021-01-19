Юлия Пересильд на новогоднем «Квартирнике» спела песню «Лили Марлен»

21:49, 19 января 2021, ПАИ

Актриса Юлия Пересильд на новогоднем «Квартирнике» спела знаменитую песню «Лили Марлен».

«Какое же это было крутое приключение с Евгением Маргулисом и всей его командой! Это мы с группой «Ундервуд» на новогоднем «Квартирнике»! Поём песню «Лили Марлен»! Слышала, что там кто-то начал писать чушь про эту песню, – не уподобляйтесь! И читайте историю этой песни! И кем была Марлен Дитрих, и почему она покинула гитлеровскую Германию и т. д. и т. п.! Но я не об этом. Пока не могу раскрыть всех карт, но после такого Нового года нам с Евгением Маргулисом расставаться уже не захотелось, и мы (спасибо, Саша Юрасов) придумали что-то ещё... И я вот снова чувствую себя неопытной студенткой первого курса, снова сдаю экзамен, и это чувство прекрасно, но жутко волнительно. Так что как никогда нуждаюсь в лучах вашей любви, ну и попробую не подкачать», – написала актриса в «Инстаграме».

ПАИ обязательно расскажет о новом проекте, как только что-то станет известно.



