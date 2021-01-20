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Общество

Ледяные дожди могут накрыть Псковскую область

Ледяные дожди возможны в Псковской области в ближайшие дни, сообщает Центр «Фобос».

По данным синоптиков, в Россию из Атлантики пришел активный циклон «Кристоф». 20 января под его влиянием оказался Калининград. К полудню там потеплеет до 0°, а вечером ожидаются плюсовые температуры. В первой половине дня могут пройти замерзающие осадки.

21 января циклон накроет западные и северо-западные районы страны. Основная масса тёплого воздуха ещё будет за пределами России, поэтому почти везде пройдёт снег. Однако на западе Ленинградской, в Брянской, Смоленской и Псковской областях тоже не исключены ледяные дожди.

Впоследствии атлантическая волна дойдёт и до Москвы.

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