Второе место занимают шахматы по массовости в Псковской области

13:13, 20 января 2021, ПАИ

В Псковской области игра в шахматы занимает второе место по массовости. Об этом заявил вице-президент Федерации шахмат Псковской области Сергей Арефьев в эфире проекта ПАИ-live 20 января.

Сергей Арефьев также поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который поддержал создание в Пскове регионального центра шахматного образования и спорта.

«Предыдущие губернаторы не помогали так шахматам, а он оказал содействие по созданию юридического лица. Теперь будет проще в этом плане работать», - сказал Арефьев.

По его словам, помещения оснастят необходимым инвентарем, в центре появится также педагогический работник, который будет включен в штат нового юрлица. За содержание помещений будет отвечать муниципалитет, добавил гость эфира.