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Общество

В России усилят борьбу с «черными лесорубами» и лесными пожарами

Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки в Лесной кодекс и отдельные законодательные акты, которые направлены на борьбу с «черными лесорубами» и лесными пожарами. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Закон поручил подготовить президент РФ Владимир Путин в целях сохранения и рационального использования лесов, исключения случаев нелегального использования древесины. Документ подразумевает создание электронной системы, в которой будут содержаться все сведения об обороте древесины. Таким образом государство усилит мониторинг использования лесов.

Также законопроект запрещает находиться в лесах с техникой для вырубки без специальных разрешений, передавать участки леса в субаренду. Арендаторы будут отвечать за тушение лесных пожаров.

Информация о лесах будет бесплатной и доступной для граждан и юридических лиц. Данные планируется публиковать на официальном сайте оператора ЛесЕГАИС. Им станет Рослесхоз или подведомственная ему структура.

Разрешительная и отчетная документация, касающаяся использования лесов, будет формироваться в электронном виде в единой государственной информационной системе. Там же будут регистрироваться договоры по использованию лесного фонда, сопроводительные документы на перевозку древесины, лесные склады и объекты переработки.

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