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Культура

Региональный этап конкурса сочинений «Без срока давности» среди учащихся стартовал в Псковской области

В Псковской области стартовал региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся образовательных организаций. Об этом на своей странице в Instagram сообщает Псковский областной центр детского туризма.

Конкурс проводит центр туризма с привлечением ряда организаций под эгидой Министерства просвещения Российской Федерации для сохранения и увековечения памяти о событиях и жертвах Великой Отечественной войны.

К участию в конкурсе приглашаются ученики 5-11-х классов образовательных организаций Псковской области и студенты колледжей не старше 18 лет.  Сочинение представляется участником конкурса в прозе в жанре рассказа, письма, сказки, дневника, очерка, репортажа, интервью, эссе, заочной экскурсии, рецензии в срок до 1 марта 2021 года включительно. Конкурсные материалы (сочинение, заявка, согласие на обработку персональных данных) нужно прислать на адрес электронной почты: kraeved60@yandex.ru. 

Справки по телефону (8-8112) 57-62-53. Положение о конкурсе, образец заявки можно посмотреть в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

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