Воспитанники великолукского Центра помощи детям посетили приют для особенных кошек

17:02, 20 января 2021, ПАИ

В рамках региональной благотворительной акции «Ёлка желаний» воспитанники великолукского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, посетили домашний приют для особенных животных «Марсиаша». Об этом сообщается на странице Театрально-концертной дирекции, выступившей соорганизатором акции, в соцсети Instagram.

Дети приехали в приют не только для того, чтобы пообщаться с кошками, но и порадовать своих любимцев подарками. «Эти пушистые благородные создания любят внимание и испытывают потребность в любви. И когда ребята пришли в их дом и стали так заботливо, терпеливо и ласково относиться к животным, кошки ответили им взаимностью», - рассказали в дирекции.

В данный момент в приюте «Марсиаша» проживают 36 кошек и три собаки. В основном, там находятся животные-инвалиды или получившие травмы. У таких животных практически нет шанса выжить на улицах города. Организатор приюта - Софья Зуева.