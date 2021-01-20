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Общество

В Псковской области стартовала всероссийская акция «Студенческий десант»

Анна Смирнова активистка и член Общественного Совета при УМВД России по Псковской области. Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

 

Студентка Анна Смирнова, член Общественного совета при УМВД России по Псковской области, дала старт всероссийской акции «Студенческий десант». Об этом рассказала пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Ежегодно сотни старшеклассников и студентов по всей стране знакомятся с работой различных подразделений полиции на практике: участвуют в рейдах и профилактических мероприятиях, помогают осуществлять охрану общественного порядка и обеспечивать безопасность дорожного движения. Главная цель акции – рассказать о работе стражей порядка, а также привлечь молодых людей на службу в органы внутренних дел.

Первая точка экскурсии – группа управления нарядами. Оперативные дежурные познакомили Анну со своей работой и рассказали о её особенностях. 24 часа семь дней в неделю на телефон горячей линии поступают звонки о происшествиях от жителей города. Задача полицейских – принять информацию и незамедлительно на неё среагировать – отправить на место ЧП патрульный экипаж ДПС, наряд ППС или следственно-оперативную группу. Работу облегчают камеры наружного видеонаблюдения – их в городе более двухсот. С их помощью стражи порядка могут установить личность правонарушителя, точные обстоятельства ДТП или место правонарушения. А с помощью специальных баз данных можно быстро уточнить данные транспортного средства и его владельца, а также наличие штрафов и правонарушений у граждан.

Затем член Общественного совета при региональном УМВД решила узнать особенности работы сотрудников ГИБДД. Совместно с экипажем отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову в самом центре города Анна вышла на проверку автотранспорта. Девушка узнала, какие данные дорожные полицейские сверяют при проверке водительского удостоверения и страховки, по какому принципу останавливают на дороге автомобили, а также какие основные нарушения выявляются в областном центре ежедневно.

Внимание участницы акции и сотрудников ДПС неожиданно привлёк автомобиль с тонированными стёклами. При проверке светопропускной способности плёнки на стекле с помощью специального прибора было установлено, что свет проходит менее чем на 70 %. Молодому владельцу транспорта грозит штраф. Пока инспекторы оформляли протокол об адинистративном правонарушении, водитель поведал Анне, что его авто не первый раз останавливают на дороге. Пскович уже оплатит штрафов на 6 тысяч рублей, однако расставаться с тонировкой окон он не намерен.

Во второй половине дня студентка ненадолго стала сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Служба этого подразделения всегда начинается с развода: там доводится вся оперативная инфорация, распределяются маршруты патрулирования. Вместе с экипажем ППС Анна на служебном авто несколько часов патрулировала центр города, чтобы предотвратить правонарушения и обеспечить общественный порядок.

«Мне очень понравилась эта акция. Я никогда не думала, что у сотрудников полиции такая сложная работа: они несут службу в любую погоду, в будни и праздники, работают с гражданами и особой категорией – правонарушителями. Это действительно непросто. Эта акция ещё раз доказала мне, что на службу в органы внутренних дел идут люди с особым характером и по зову души», – поделилась Анна Смирнова в конце своего «десанта».

В ближайшие дни ещё несколько студентов примерят на себя роль полицейских. Молодые люди познакомятся с работой следователей, участковых уполномоченных полиции, сотрудников УКОН УМВД России по Псковской области. Окончание акции намечено на 23 января.

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