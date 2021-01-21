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Общество

Псковские энергетики готовы к непогоде

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности в связи с приближающимся циклоном «Кристоф», который принесёт в Псковскую область гололёд и ледяной дождь. Об этом сообщает официальный Telegram-канал организации.

К оперативному восстановлению электроснабжения готовы 110 аварийных бригад и 149 единиц техники. В случае необходимости резервное энергоснабжение социально значимых объектов обеспечат 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до ночи 22 января.

Специалисты сетевой компании обратили внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети» 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.

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