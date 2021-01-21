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Общество

Минимум в 10 школах-интернатах Псковской области появится «Навигатор в мире профессий»

Проект «Навигатор в мире профессий» будет реализован минимум в 10 школах-интернатах Псковской области. Об этом рассказала автор проекта «Навигатор в мире профессий» Псковского областного отделения Российского детского фонда Екатерина Транёва в эфире проекта ПАИ-live 21 января.

Данный проект получил поддержку Фонда президентских грантов. Он направлен на поддержку воспитанников школ-интернатов, на создание целостной системы помощи в самоопределении на пути к профессиональной деятельности.

«Работа в этом направлении велась детским фондом с момента основания организации, но если ранее проекты были точечными, то сейчас надеемся организовать комплексную работу», - отметила Екатерина Транёва.

В рамках проекта, который начнется в июне 2021 года и продлится до июня 2022 года, дети смогут пообщаться с психологами, пройти тесты на определение профориентации, а также принять участие в реальных практических занятиях. Участники смогут узнать больше о крупных предприятиях региона, об учебных заведениях и востребованных профессиях.

«Предусмотрено участие в мастер-классах, как выездное, так и в дистанционном формате», - отметила спикер.

Проект создавался во время пандемии, поэтому предусмотрено два варианта реализации – традиционный и дистанционный.

«Все мероприятия будут записаны на видео, чтобы каждый мог потом посмотреть в социальных сетях или на сайте», - отметила Транёва.

В 2013 году администрация Псковской области поддержала проект в Пушкиногорской школе-интернате, где ребята смогли попробовать себя в роли ведущих, журналистов в рамках проекта «Школьный медиацентр», также был реализован проект в Красногородской коррекционной школе-интернате «Мастер шеф-повар».

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