Фёдора Емельяненко госпитализировали с коронавирусом
Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Фёдора Емельяненко госпитализировали в московскую клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении коронавирусных пациентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.
Состояние Фёдора Емельяненко не уточняется. В настоящее время за его состоянием активно следят медики.
Фёдор Емельяненко считается одним из лучших бойцов в истории смешанных единоборств. На его счету 46 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. Последний бой он провёл в декабре 2019 года, нокаутировав Куинтона Джексона в первом раунде.