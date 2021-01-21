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Общество

Фёдора Емельяненко госпитализировали с коронавирусом

Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Фёдора Емельяненко госпитализировали в московскую клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении коронавирусных пациентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

Состояние Фёдора Емельяненко не уточняется. В настоящее время за его состоянием активно следят медики.

Фёдор Емельяненко считается одним из лучших бойцов в истории смешанных единоборств. На его счету 46 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. Последний бой он провёл в декабре 2019 года, нокаутировав Куинтона Джексона в первом раунде.

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