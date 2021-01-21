В работе псковского провайдера «Телесети» произошел сбой
В работе провайдера «Телесети» произошел сбой, который оставил пользователей без интернета, сообщили на сайте компании.
Доступ к сети Интернет пропал у пользователей 21 января в 12:35 из-за неполадок на центральном узле связи вышестоящего провайдера.
В 12:45 связь была восстановлена, но наблюдается недоступность некоторых ресурсов и сервисов в сети Интернет – Skype, социальные сети, мессенджеры, электронная почта и другие.
На данный момент ведутся восстановительные работы. Провайдер приносит извинения за доставленные неудобства.