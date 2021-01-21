Сегодня был избран президент Федерации футбола Псковской области

19:20, 21 января 2021, ПАИ

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Сегодня прошла конференция Федерации футбола Псковской области и был избран президент федерации. Им стал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов. Он рассказал радиостанции «Седьмое небо», как проходило избрание: «Процедура с учётом того, что мы продолжаем бороться с ковидом, проходила в условиях всех ограничительных мероприятий. Тем не менее на конференции присутствовало 18 делегатов из 20. Присутствующие поддержали мою кандидатуру единогласно. До начала дня конференции у нас было два кандидата, но второй кандидат посчитал необходимым снять свою кандидатуру. Фактически остался только я. Полон желания и намерения работать», – сказал Александр Коновалов в прямом эфире.

Александр Коновалов также напомнил (а об этом вряд ли кто-то вообще знает), что футбол в школах в 2021 году на уроках физкультуру станет обязательным.

Радиоведущие поздравили нового президента с избранием.