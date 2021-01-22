Возвращавшихся с гастролей тигров, пони и осла проверили на границе в Псковской области

13:46, 22 января 2021, ПАИ

Ветеринарный контроль прошли 40 цирковых животных на российско-латвийской границе в Псковской области в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

19 января 27 лошадей, 11 тигров, пони и осел возвращались из Москвы в Италию после гастролей. Государственные инспекторы проверили ветеринарные сопроводительные документы и выяснили, что они оформлены в соответствии с установленными требованиями. Транспортировка проводилась с соблюдением правил, здоровье животных у инспекторов не вызвало опасений.

После завершения проверочных мероприятий все животные были допущены к дальнейшему следованию в Италию.