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Общество

Нарушения при закупке перчаток выявили в Псковской стоматологической поликлинике

Фото Pixabay

УФАС установило факт ограничения конкуренции при закупке резиновых перчаток Псковской областной стоматологической поликлиникой. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

22 января УФАС отменило результаты торгов на закупку медицинских резиновых перчаток для ГАУЗ Псковской области «Стоматологическая поликлиника» на основании жалобы одного из потенциальных участников аукциона.

В документации присутствовало требование о наличии лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, тогда как поставка медицинских перчаток наличия такой лицензии не требует. Представители медучреждения пояснили, что ошибка была допущена по причине большой загрузки учреждения во время пандемии.

«Сколько еще могло быть таких потенциальных участников, которые хотели участвовать в закупке, но не решились из-за требований лицензии, неизвестно. Несомненно, мы сочли это ограничением конкуренции. Даже если у учреждения не было злого умысла, следует более внимательно относиться к документации», - прокомментировала Ольга Милонаец.

Результаты аукциона были отменены. Торги будут проводиться заново.

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