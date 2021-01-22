О проекте деловых игр-симуляций для школьников рассказал Александр Захаров

17:10, 22 января 2021, ПАИ

Проректор по работе с молодежью ПсковГУ, руководитель проекта «Юный управленец: бизнес-игры для старшеклассников на онлайн-платформе» Александр Захаров рассказал о проекте деловых игр-симуляций для школьников в эфире ПАИ-live 22 января.

По его словам, сам проект подавался на фонд президентских грантов, на конкурс от организации «Опора России» — всероссийской общественной организации поддержки и развития малого и среднего бизнеса.

«Суть проекта – мы создаем онлайн-платформу, на которой будут школьники, проект рассчитан на старшеклассников. Школьники будут играть в деловую игру – своеобразная бизнес-симуляция, которая воспроизводит некоторые бизнес-процессы, которые происходят в большинстве компаний. В целом весь проект направлен на развитие предпринимательских компетенций у школьников. Предпринимательство – условная профессия, которой нет в реестре профессий, но предпринимательские компетенции важны вообще в любом виде. Не важно, будет ли школьник в будущем предпринимателем или наёмным сотрудником, руководителем, эти вот предпринимательские компетенции важны. Предпринимательского образования как такового сейчас не существует, наш проект в том числе направлен на развитие предпринимательских компетенций через игры», – рассказал Захаров.

При этом он подчеркнул, что речь идёт не о конкретных знаниях, которые подросток сможет применить, а именно про навыки, компетенции, про те подходы, которые он может, нестандартно и своеобразно мысля, применять в этой игре. Игра, как подчеркнул Захаров, апробирована уже не раз, она существует в оффлайн-формате, около трёх тысяч уже сыграли. «Мы провели очень много таких игр и сейчас переводим их на онлайн-платформу. В какой-то степени сподвигла ситуация уходящего года — ввиду ограничений хочется, чтобы не останавливалось это движение, чтобы дети могли играть даже на удаленке», – сказал Александр Захаров.

«Формат бизнес-симуляции деловых игр ещё с 1952 года в Советском Союзе был придуман изначально для отработки навыков, которые были приобретены в ходе каких-то там тренингов или образовательных программ. В большей степени это такая отработка. По большей части все берется из жизни: процесс определенный, отбрасываются большинство нюансов и остается только понятный процесс, в который погружаются дети. Они берут определенные роли в той или иной команде и, собственно, происходит этот процесс. Очень много отсекается жизненных ситуаций непредвиденных, но, учитывая ограниченное пространство игры, с точки зрения вариаций, итогов может быть очень много. В отличие от той же «Монополии», очень много там зависит от кубиков, от случайностей, карт. Здесь все зависит только от решения самих игроков. Это главное отличие от любых других аналогов», – добавил он.

Саму онлайн-платформу Александр Захаров планирует разработать уже в ближайший месяц, уже есть договоренность с организацией, которая будет непосредственно разрабатывать программу. По срокам, как подчеркнул автор проекта, это займет порядка двух месяцев, и после сдачи платформы сразу же проведут ряд игр в школах Псковской области. По итогам определят победителей: будут как командные, так и личные зачеты. В каждой игре подсчитывается все – количество баллов, заработанных денег.

«Параллельно ещё идёт проработка проектов внедрения всеобщего предпринимательского образования, проект поддержан агентством стратегических инициатив, регионом. Думаю, если объединить эти два проекта, то в целом в дальнейшем можно будет разговаривать уже и с вузом по поводу каких-то дополнительных баллов при поступлении в рамках хотя бы тех баллов, которые дают за особые достижения. Как вот сейчас за волонтёрство, общественные мероприятия. Думаю, что это вполне возможно», – добавил Александр Захаров.