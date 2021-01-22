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Общество

Бизнес-игры для старшеклассников – ПАИ-live с Александром Захаровым

Проректор по работе с молодежью ПсковГУ, руководитель проекта «Юный управленец: бизнес-игры для старшеклассников на онлайн-платформе» Александр Захаров стал гостем ПАИ-live.

Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов 2021 года. На реализацию проекта фонд предоставил грант в размере 499 170 рублей.

Как с помощью компьютерной игры из псковских школьников сделать профессиональных предпринимателей? Когда и где она будет запущена? Кто сможет в неё поиграть и какие преимущества в трудоустройстве получат победители? – об этом рассказал в эфире ПАИ-live Александр Захаров.

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О проекте деловых игр-симуляций для школьников рассказал Александр Захаров Бизнес-игры для старшеклассников – ПАИ-live с Александром Захаровым О штрафах за распитие спиртного, шумных соседях и незаконных митингах — в интервью с Владимиром Кругловым Музыкальную традицию игры на гуслях возрождают в Псковской области Гусли-лебеди – ПАИ-live с Еленой Николаевой О планах музея-заповедника «Изборск», уникальности экспозиций и самых вкусных пирогах – в интервью с Натальей Дубровской Эксперт: Призыв к участию в публичных акциях несовершеннолетних – серьёзное правонарушение Около тысячи раз нарушали жители Псковской области закон о тишине в минувшем году Псковичи стали меньше нарушать закон о запрете курения в общественных местах Псковская полиция: За участие в политических акциях подростков административную ответственность несут родители
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