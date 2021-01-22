Бизнес-игры для старшеклассников – ПАИ-live с Александром Захаровым
Проректор по работе с молодежью ПсковГУ, руководитель проекта «Юный управленец: бизнес-игры для старшеклассников на онлайн-платформе» Александр Захаров стал гостем ПАИ-live.
Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов 2021 года. На реализацию проекта фонд предоставил грант в размере 499 170 рублей.
Как с помощью компьютерной игры из псковских школьников сделать профессиональных предпринимателей? Когда и где она будет запущена? Кто сможет в неё поиграть и какие преимущества в трудоустройстве получат победители? – об этом рассказал в эфире ПАИ-live Александр Захаров.