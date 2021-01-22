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Общество

Великолукская молодежь помогала нести службу полицейским

Великолукская молодежь познакомилась с работой стражей порядка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, такую возможность ребятам предоставили сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки накануне Дня студента.

В ходе акции «Студенческий десант» великолучане приняли участие в работе различных полицейских подразделений, в том числе в рейдах и других профилактических мероприятиях. Студенты помогали охранять общественный порядок и обеспечивать безопасность дорожного движения.

Также состоялась встреча с начальником отдела по работе с личным составом подполковником внутренней службы Алексеем Ивановым и председателем Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки Валерием Муравьевым. Они рассказали гостям, в чем заключается специфика службы в органах внутренних дел, о порядке трудоустройства и поступления в учебные заведения системы МВД России.

Затем прошли индивидуальные экскурсии для студентов в подразделениях ОМВД. В экспертно-криминалистическом отделе великолучанам показали, как криминалисты помогают следователям, оперативникам, участковым. Сотрудники отдела выезжают на места происшествий, после чего проводят экспертизы в лаборатории. Они умеют устанавливать личности преступников по следам пальцев рук и обуви, по волокнам одежды и другим признакам. Один из сотрудников отдела провел мастер-класс по дактилоскопии для участницы акции «Студенческий десант» студентки 3 курса Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Ульяны Горшкалевой. Теперь у неё есть своя дактилоскопическая карта.

Третьекурсник этого же вуза Станислав Кракулев помогал сотрудникам патрульно-постовой службы полиции. Вместе с постовыми он прошел инструктаж, ознакомился со складывающейся в Великих Луках оперативной обстановкой. Затем на служебном автомобиле экипажа ППС студент участвовал в патрулировании центра города.

«Нам очень понравилась эта акция. Удалось узнать много нового о профессии полицейского. И мы убедились, что она очень непростая и ответственная. Хочется сказать спасибо сотрудникам полиции за их службу!» - поделились впечатлениями студенты.

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