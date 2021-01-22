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Общество

Актриса Юлия Пересильд анонсировала свой фильм в онлайн-кинотеатре

Кадр из фильма «Трое». Фото kinopoisk.ru

 

Юлия Пересильд дала знать своим поклонникам в Instagram, что на площадке онлайн-кинотеатра Ivi разместили фильм «Трое» с её участием, который вышел в 2020 году. Фильм отвечает на вопрос, что такое любовь в сорок лет. Можно ли влюбиться или это только флирт, когда тебе за сорок и у тебя есть всё, о чём может мечтать обычный человек: «Тебе нужна эта любовь 18-летних?»

«Фильм Ани Меликян «Трое» вышел на платформе Ivi. Не все в этом году ходили в кино. Кто-то болел, кто-то боялся заболеть... Где-то не работали кинотеатры... Мы попали на 25 % зрителя в кино... Но если вы не идёте в кино, кино само приходит в каждый дом! Смотрите! Пишите! Будем обсуждать», – написала актриса. 

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