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Общество

Пропавшего в прошлом году жителя Псковского района продолжает искать полиция

Полиция продолжает розыск пропавшего 60-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Житель деревни Гверздонь Псковского района Геннадий Баранов 1 июня 2020 года ушёл из областной больницы и пропал. Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавый. Волосы короткие, тёмные с сединой, волнистые, глаза карие, губы тонкие. Носит усы.

Особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость из-за перелома со смещением.

Был одет: чёрная куртка, белые брюки, тёмные сандалии. Имеется его фото 2005 года. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться в УМВД России по Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.

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