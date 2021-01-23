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Общество

Более 600 великолучан с коронавирусом лечатся дома

В Великих Луках более 600 человек лечатся дома от коронавируса. Об этом заявил глава Великих Лук Николай Козловский во время видеообращения в своём Instagram-аккаунте.

Согласно последним данным, лечение на дому проходят 627 человек, в том числе четверо детей.

«Прошедшая неделя показала, что распространение коронавируса пошло на спад, – отметил Николай Козловский. – Новых очагов в Великих Луках выявлено не было».

Однако глава города призвал не расслабляться, поскольку опасения остаются и многие ограничения были продлены до конца января. Николай Козловский призвал продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.

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