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Общество

Количество авиарейсов Псков — Москва увеличится с февраля

С 8 февраля увеличится количество авиарейсов Псков – Москва. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Аэропорт имени княгини Ольги продолжает развивать сообщение со столицей, – отметил глава региона. – Уже с 8 февраля количество рейсов в неделю будет увеличено до пяти».

Теперь вылет из Пскова будет в 8:00 для удобства пассажиров.

«Как и обещал, с апреля будет установлено ежедневное сообщение с Москвой», – добавил Ведерников.

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