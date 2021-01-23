Количество авиарейсов Псков — Москва увеличится с февраля
С 8 февраля увеличится количество авиарейсов Псков – Москва. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
«Аэропорт имени княгини Ольги продолжает развивать сообщение со столицей, – отметил глава региона. – Уже с 8 февраля количество рейсов в неделю будет увеличено до пяти».
Теперь вылет из Пскова будет в 8:00 для удобства пассажиров.
«Как и обещал, с апреля будет установлено ежедневное сообщение с Москвой», – добавил Ведерников.