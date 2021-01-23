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Общество

Редакция газеты «Сельская новь» объявила фотоконкурс «Зависимость от телефона у детей»

Объявлен фотоконкурс «Зависимость от телефона у детей», рассказали Псковскому агентству информации в редакции газеты «Сельская новь». 

«Чаше всего развитию нанофобии  в раннем детском возрасте способствуют сами родители. Они дают телефон малышу, чтобы не мешал, не приставал, не дёргал. А когда приходится забирать дорогую игрушку из детских рук – получают справедливый протест, крики, слёзы, истерики. И вот тогда бегут за помощью к психологу», - поделились журналисты издания. 

Если есть несколько признаков, которые родители должны принять во внимание: 

Ребенок засиживается допоздна с телефоном или за компьютером, долго не может уснуть.  Не реагирует на просьбы закончить игру, не подчиняется требованиям.  Быстро утомляется, плохо ест. Вситуации, где нет возможности погрузиться в мир онлайна, теряет интерес к происходящему, не знает, чем можно заняться, во что поиграть. При попытках отобрать гаджет или сократить время его использования, выражает недовольство, кричит, скандалит, заявляет о нарушении прав.  Лишившись своей игрушки, проявляет агрессию, впадает в истерику.

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