Редакция газеты «Сельская новь» объявила фотоконкурс «Зависимость от телефона у детей»

19:30, 23 января 2021, ПАИ

Объявлен фотоконкурс «Зависимость от телефона у детей», рассказали Псковскому агентству информации в редакции газеты «Сельская новь».

«Чаше всего развитию нанофобии в раннем детском возрасте способствуют сами родители. Они дают телефон малышу, чтобы не мешал, не приставал, не дёргал. А когда приходится забирать дорогую игрушку из детских рук – получают справедливый протест, крики, слёзы, истерики. И вот тогда бегут за помощью к психологу», - поделились журналисты издания.

Если есть несколько признаков, которые родители должны принять во внимание:

Ребенок засиживается допоздна с телефоном или за компьютером, долго не может уснуть. Не реагирует на просьбы закончить игру, не подчиняется требованиям. Быстро утомляется, плохо ест. Вситуации, где нет возможности погрузиться в мир онлайна, теряет интерес к происходящему, не знает, чем можно заняться, во что поиграть. При попытках отобрать гаджет или сократить время его использования, выражает недовольство, кричит, скандалит, заявляет о нарушении прав. Лишившись своей игрушки, проявляет агрессию, впадает в истерику.