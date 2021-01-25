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Общество

Александр Котов поздравил псковских учащихся с Днём студента

С Днём студента поздравил псковских учащихся председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

Котов отметил, что у каждого возраста есть своё предназначение, и добавил, что студенчество – это старт на пути к успеху.

«Вы молодые и креативные, любознательные и смелые, готовые ломать стереотипы и создавать новые смыслы. Вы устремлены в будущее и получаете удовольствие от настоящего», - добавил Александр Котов, отмечая, что время студенчества – это бесценный капитал, которым нужно распорядиться с умом.

Председатель Псковского облсобрания добавил, что студентам выпало учиться в период пандемии, которая повлияла на формат обучения и возможность общения в студенческой среде.

«От всей души желаю вам здоровья, отличной учёбы, удачи и благополучия», - добавил Котов.

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