Александр Котов поздравил псковских учащихся с Днём студента

09:32, 25 января 2021, ПАИ

С Днём студента поздравил псковских учащихся председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

Котов отметил, что у каждого возраста есть своё предназначение, и добавил, что студенчество – это старт на пути к успеху.

«Вы молодые и креативные, любознательные и смелые, готовые ломать стереотипы и создавать новые смыслы. Вы устремлены в будущее и получаете удовольствие от настоящего», - добавил Александр Котов, отмечая, что время студенчества – это бесценный капитал, которым нужно распорядиться с умом.

Председатель Псковского облсобрания добавил, что студентам выпало учиться в период пандемии, которая повлияла на формат обучения и возможность общения в студенческой среде.

«От всей души желаю вам здоровья, отличной учёбы, удачи и благополучия», - добавил Котов.