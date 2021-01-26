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Михаил Ведерников готов возглавить список единороссов на выборах в Псковское областное Собрание

Фото ПОСД.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников готов возглавить список единороссов на выборах в Псковское областное Собрание депутатов. Об этом он заявил в эфире одной из псковских радиостанций 26 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

«Если мне такое предложение поступит, то я готов возглавить список Псковского областного Собрания депутатов. Мы очень активно, плодотворно, честно работали и продолжаем работать с действующим составом. За это я хочу сказать депутатам слова благодарности. Мы работаем как единая команда», - подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников уточнил, что выборы в Собрание будут организованы по новой схеме: вместо 44 депутатов будут избраны 26. «Нагрузка на них ляжет большая, и я готов её с депутатами разделить», - подытожил Ведерников.

 

 

 

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