В Псковской области отменили запрет выхода на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер
Отменен запрет выхода на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Согласно данным ледовой разведки, на акваториях данных озёр образовалось устойчивое ледовое покрытие.
Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Псковской области издано распоряжение об отмене запрета выхода на лёд данных водоемов. Запрет выезда транспорта на лёд сохраняется.