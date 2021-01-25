Татьяна Иванова назначена первым заместителем главы Великолукского района по ЖКХ и градостроительству

16:53, 25 января 2021, ПАИ

25 января первым заместителем главы Великолукского района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству назначена Татьяна Иванова, пишет районная газета «Наш путь».

Татьяна Иванова с 2017 года занимала должность председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Великолукского района. Татьяна Геннадьевна родилась 10 марта 1988 года в деревне Переслегино Великолукского района, окончила МОУ «Переслегинская гимназия».

В 2006 году поступила в Великолукскую государственную сельскохозяйственную академию на экономический факультет по специальности «экономика и управление на предприятиях АПК». В 2011 году окончила академию с красным дипломом. Получив высшее образование, начала свою трудовую деятельность в качестве помощника оценщика в информационно-консультационном бюро.

В 2015 году Татьяна Иванова начала работу в администрации Великолукского района на должности главного специалиста комитета жилищно-коммунального хозяйства, а уже через два года возглавила комитет.

Замужем, воспитывает сына.