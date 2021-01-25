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Общество

Система возрастной маркировки художественных произведений мешает детям читать книги и смотреть спектакли. Путин рекомендовал её изменить

Маркировка стала ограждать детей от искусства. Фото Wikipedia

 

Президент России Владимир Путин рекомендовал Государственной Думе рассмотреть вопрос изменения правил возрастной маркировки произведений литературы и искусства. Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года, опубликован в понедельник на сайте Кремля.

«Рекомендовать Государственной Думе рассмотреть при участии Правительства РФ вопрос о возможности уточнения механизмов законодательного регулирования доступа детей к информационной продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, в том числе путём закрепления в законодательстве РФ критериев отнесения информационной продукции к информационной продукции названной категории», – говорится в перечне поручений президента.

27 октября в ходе заседания Совета по культуре и искусству глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская отметила, что нынешняя система возрастной маркировки (0+, 6+, 12+ и так далее) уже не первый год мешает театрам, библиотекам, музеям и книготорговле, сообщает ТАСС. Она привела ряд примеров: «Тихий Дон» имеет маркировку 18+, «Ромео и Джульетта» – 16+, Евангелие и Коран – 16+. Парламентарий подчеркнула, что «это не рекомендации, а императивы, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность». Депутат добавила, что на телевидении эта система тоже «давно превратилась в профанацию», когда «Приключения Буратино», «Аленький цветочек», «Крокодил Гена», «Малыш и Карлсон» имеют маркировку 16+.

Ямпольская предложила оставить в строгом виде только маркировку 18+, а остальные сделать рекомендательными.

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