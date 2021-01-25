В результате ДТП на улице Коммунальной пострадал один человек
На перекрёстке улиц Западной и Коммунальной произошло ДТП: около 22 часов столкнулись два легковых автомобиля – ВАЗ-2115 и Toyota Corolla.
Пострадал водитель автомобиля ВАЗ-2115. От госпитализации он отказался. Как сообщают ПАИ очевидцы, он сам решил обратиться в больницу. На ногу необходимо накложить швы. Первичную обработку раны медики скорой помощи произвели на месте. Водитель Toyota в помощи не нуждается.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС, пожарной охраны и аварийно-спасательной службы. Детали происшествия выясняются.