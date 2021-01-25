Какой он, современный студент?

23:11, 25 января 2021, ПАИ

25 января российские студенты традиционно отмечают свой праздник — Татьянин день. День российского студенчества, хоть и с перерывами, праздновался на протяжении более чем двух столетий. Возрождение праздника студентов произошло в 1990-е годы, а к 2005 году он вошёл в календарь российских праздников и памятных дат — президент Российской Федерации подписал указ об официальном установлении Дня российского студенчества 25 января каждого года, напомнила Локянская газета «Восход» и познакомила читателей с жизнью студентов Локнянского сельскохозяйственного техникума.



Активность молодёжи

Студенческие годы дарят не только мощный заряд энергии и оптимизма, но и учат молодое поколение ответственности и умению принимать решения. Студенты Локнянского сельскохозяйственного техникума стремятся получить знания, успешно освоить профессии и специальности, быть активными в общественной жизни.

Авангардом студенческого коллектива является совет обучающихся, куда избраны студенты 1–3-х курсов. Наталья Вересова, педагог-организатор, отмечает: «Работая в первом полугодии 2020/21 учебного года, студенческий совет активно себя позиционировал в жизнедеятельности техникума, способствовал формированию у студентов организаторских качеств, развивал навыки работы в команде единомышленников, являлся инициатором и организатором многих добрых дел и мероприятий». Среди самых активных – Денис Петров, Максим Бобылев, Дмитрий Андреев, Павел Ефимов, Андрей Кудрявцев, Антон Быстров, Артём Шеметов, Никита Горовой, Екатерина Прохорова, Ольга Бобылева, Кристина Косьянова, Влада Голова, Александра Захарова, Ратмир Кудрявцев. Возглавляет студенческий совет Виктория Кудрявцева.

Отрадно отметить: четверо детей из многодетной семьи Кудрявцевых получают профессии мастера сельскохозяйственного производства (Андрей и Ратмир), менеджера по продажам (Арина), кондитера (Вика), все хорошо учатся, активно участвуют в общественной жизни, а трое из них входят в студенческий совет. Молодцы, так держать!



Победитель конкурса

Сейчас в техникуме горячая пора, все готовятся к празднику — Дню студенчества. В этот день будет введён элемент самоуправления: по предметам общеобразовательного цикла занятия проведут студенты. В каждой группе пройдут студенческие посиделки, свои программы, будут оформлены студенческие газеты, созданы видеоролики.

Идёт подведение итогов конкурса «Студент года». Каждая группа делегировала своих претендентов на это почётное звание. При оценке конкурсантов учитываются многие критерии: успеваемость, дисциплина, участие в жизни техникума. Среди претендентов – победители регионального чемпионата по профессиям. Имя лучшего студента назовут 25 января, в День студенчества, на общей линейке, где будут награждены лучшие в учёбе, самые активные в общественной жизни, победители выставки декоративно-прикладного искусства, фотовыставки.



Современный студент

Так какой же он, современный студент? На этот вопрос ответили сами обучающиеся техникума. Студент должен быть ответственным, отзывчивым, инициативным, мобильным, упорным, целеустремлённым, ведущим здоровый образ жизни.

Наталья Вересова добавила: «Ребята, Андрей и Ратмир Кудрявцевы, Антон Быстров, Екатерина Вадалова, Кристина Косьянова, Екатерина Прохорова и другие, входящие в студенческий совет, просто ответственные, приученные в семьях к труду, готовые за себя отвечать, пользуются авторитетом, поведут за собой, надёжные. Педагоги разделяют с ними ответственность».

Современные студенты — молодые люди с активной жизненной позицией, инициаторы и участники мероприятий. Ребята отметили значимые события в общественной жизни техникума: посвящение в первокурсники (в этом году прошло в группах), выступление на юбилее техникума, творческие конкурсы «Литературная гостиная», студенческие капустники, вечера и концерты в общежитии, спортивные соревнования (мини-футбол, лыжи, конкурс «Самый сильный», «Зарница»), волонтёрскую помощь пожилым людям.

Главная задача современного студента – освоить свою профессию на пять. Ребята благодарны мастерам и преподавателям за интересные уроки, познавательные конференции, практические занятия, конкурсы и мастер-классы по профессиям.

Андрей Кудрявцев: «Большое спасибо преподавателям за помощь и поддержку».

Екатерина Прохорова: «Коллектив слаженный и в группе, и в техникуме. Добрые преподаватели всегда поддерживают, помогают. Мы за ними как за каменной стеной».



