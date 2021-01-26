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Общество

В России на треть выросли продажи табачных изделий

Фото Pixabay

На треть выросли продажи табачных изделий в России, пишет газета «Известия».

В IV квартале 2020 года объём продаж традиционных сигарет, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, вырос на 6%, стиков для электронных сигарет – на 34%.

В этот же период на 17% уменьшились продажи таблеток и БАДов от курения, никотиновых пластырей – на 19%.

Гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк отметил, что в период пандемии люди реже пытались бросить курить из-за постоянных стрессов. Директор института наркологического здоровья нации Олег Зыков отметил, что замена сигарет на стики не решит проблему тех, кто хочет бросить курить.

«Сохраняется оральный рефлекс, что не способствует избавлению от вредной привычки», — отметил он.

Специалист рекомендовал обратиться в специализированные учреждения, где помогают бороться с вредными привычками.

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