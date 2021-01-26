Роструд и государственные инспекции труда не оказывают платных услуг, напомнили в ведомстве

10:08, 26 января 2021, ПАИ

Роструд и государственные инспекции труда не оказывают платных услуг, напомнили в пресс-службе государственной инспекции труда в Псковской области.

«Такие предложения от имени Роструда являются мошенничеством. Также обращаем внимание, что домен rostrud.online и все поступающие с него сообщения не имеют отношения к деятельности Роструда и его территориальных органов. Ведомство использует в своей работе почтовые сервисы домена rostrud.ru и rostrud.gov.ru», - пояснили в ведомстве.

Информацию по вопросам применения трудового законодательства работодатели могут получить бесплатно на официальном информационном ресурсе Федеральной службы по труду и занятости «Онлайнинспекция.рф». Там же функционирует сервис «Дежурный инспектор», позволяющий задать вопрос по трудовому законодательству и получить ответ в течение 1-3 рабочих дней. За консультацией также можно обратиться в инспекцию труда в своём регионе.

Роструд призывает работодателей быть бдительными и сообщать о случаях мошенничества в правоохранительные органы.