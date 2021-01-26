0
14:17
Два часа в день тратит Михаил Ведерников на ответы псковичам в Instagram
13:48
Более 700 специалистов-энергетиков работало в Псковской области во время новогодних праздников
13:22
Почти 12 млн рублей получит Псковская область на лекарства для больных с коронавирусом
13:12
Характеризуя 2020 год, Михаил Ведерников процитировал Семёна Слепакова
13:00
Прямой эфир с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым
12:56
В новогодние каникулы Псковскую область посетило на 22% больше клиентов Tele2, чем годом ранее
12:39
Мокрый снег ожидается в Псковской области 27 января
Еще новости
Общество

В феврале в Псковской области снимут часть ограничений по коронавирусу

В феврале в Псковской области снимут часть ограничений по коронавирусу, пообещал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 26 января глава региона стал гостем эфира на одной из псковских радиостанций, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Если у нас на начало следующего месяца будет ровная статистика и появится аккуратный оптимизм, мы многие вещи ослабим. Я думаю, и публичные мероприятия вернём», - сказал губернатор.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

Два часа в день тратит Михаил Ведерников на ответы псковичам в Instagram
26 января 2021
Два часа в день тратит Михаил Ведерников на ответы псковичам в Instagram
Более 700 специалистов-энергетиков работало в Псковской области во время новогодних праздников
26 января 2021
Более 700 специалистов-энергетиков работало в Псковской области во время новогодних праздников
Почти 12 млн рублей получит Псковская область на лекарства для больных с коронавирусом
26 января 2021
Почти 12 млн рублей получит Псковская область на лекарства для больных с коронавирусом
Характеризуя 2020 год, Михаил Ведерников процитировал Семёна Слепакова
26 января 2021
Характеризуя 2020 год, Михаил Ведерников процитировал Семёна Слепакова
Прямой эфир с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым
26 января 2021
Прямой эфир с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым
В новогодние каникулы Псковскую область посетило на 22% больше клиентов Tele2, чем годом ранее
26 января 2021
В новогодние каникулы Псковскую область посетило на 22% больше клиентов Tele2, чем годом ранее
Мокрый снег ожидается в Псковской области 27 января
26 января 2021
Мокрый снег ожидается в Псковской области 27 января
Демонтаж новогоднего убранства завершается в Пскове
26 января 2021
Демонтаж новогоднего убранства завершается в Пскове

Идет загрузка...