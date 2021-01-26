В феврале в Псковской области снимут часть ограничений по коронавирусу

13:33, 26 января 2021, ПАИ

В феврале в Псковской области снимут часть ограничений по коронавирусу, пообещал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 26 января глава региона стал гостем эфира на одной из псковских радиостанций, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Если у нас на начало следующего месяца будет ровная статистика и появится аккуратный оптимизм, мы многие вещи ослабим. Я думаю, и публичные мероприятия вернём», - сказал губернатор.