Псковский губернатор заявил о конструктивных отношениях с представителями системной оппозиции

14:06, 26 января 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил в эфире одной из псковских радиостанций 26 января о достаточно конструктивных отношениях с представителями системной оппозиции, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Им тоже слова благодарности за то, что по принципиально важным вопросам мы находим понимание», - подчеркнул глава региона.

Говоря о несистемной оппозиции, губернатор отметил, что готов к диалогу, но только если это не выходит «в какие-то неприемлемые вещи» и не противоречит безопасности и стабильности, развитию и интересам Псковской области, её жителям.