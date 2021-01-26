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Политика

Псковский губернатор заявил о конструктивных отношениях с представителями системной оппозиции

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил  в эфире одной из псковских радиостанций 26 января  о достаточно конструктивных отношениях с представителями системной оппозиции, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Им тоже слова благодарности за то, что по принципиально важным вопросам мы находим понимание», - подчеркнул глава региона.

Говоря о несистемной оппозиции, губернатор отметил, что готов к диалогу, но только если это не выходит «в какие-то неприемлемые вещи» и не противоречит безопасности и стабильности, развитию и интересам Псковской области, её жителям.

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