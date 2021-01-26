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Общество

Жительница Новосокольников оплатила долг за коммунальные услуги, чтобы продать автомобиль

Чтобы продать автомобиль, жительница Новосокольников оплатила долг за коммунальные услуги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Общая сумма долга превысил 90 тысяч рублей. Свыше 70 тысяч рублей относилось к задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Должница решила продать свой автомобиль, но не смогла из-за имеющегося постановления о запрете. Поскольку совершить регистрационные действия ей требовалось срочно, она изыскала необходимую сумму задолженности и оплатила её в полном объеме.

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