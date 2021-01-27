21 тонну белорусских яблок не пропустили через границу Псковской области
В Псковскую область запретили ввозить 21 тонну яблок из Белоруссии, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Продукция следовала автомобильным транспортом в Санкт-Петербург. В фитосанитарном контрольном пункте Долосцы в ходе проверки свежих яблок установили, что в документе отсутствует печать выдавшего сертификат должностного лица.
Ввоз фруктов на территорию России запрещён, по данному факту возбудили дело об административном правонарушении.