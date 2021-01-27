Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
В список регионов с наименьшим темпом прироста случаев коронавируса вошла Псковская область, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Псковская область заняла третью строчку среди субъектов с показателем 0,2% вместе с Москвой, Ямало-Ненецким автономным округом, Республикой Хакасией, Костромской областью.
Первое место с показателем 0,07% заняла Республика Тыва, второе с показателем 0,1% - Республика Алтай.