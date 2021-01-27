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Общество

Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

В список регионов с наименьшим темпом прироста случаев коронавируса вошла Псковская область, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Псковская область заняла третью строчку среди субъектов с показателем 0,2% вместе с Москвой, Ямало-Ненецким автономным округом, Республикой Хакасией, Костромской областью.

Первое место с показателем 0,07% заняла Республика Тыва, второе с показателем 0,1% - Республика Алтай.

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