Реабилитационные службы для детей с онкологией будут создавать в России

12:36, 27 января 2021, ПАИ

Реабилитационные службы для детей с онкологией появятся в России. Создание учреждений предусмотрено планом мероприятий в рамках Десятилетия детства, опубликованным на сайте кабмина 27 января.

В документе большое внимание уделено поддержке детей с онкологическими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Будет повышен уровень доступности и качество оказываемой им медицинской помощи, увеличено количество специалистов, помогающих таким пациентам.

Также планом предусмотрено реформирование системы опеки и попечительства, усовершенствование системы учёта нуждающихся в жилье, расширение формы обеспечения сирот жилыми помещениями.