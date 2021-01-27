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Общество

Реабилитационные службы для детей с онкологией будут создавать в России

Реабилитационные службы для детей с онкологией появятся в России. Создание учреждений предусмотрено планом мероприятий в рамках Десятилетия детства, опубликованным на сайте кабмина 27 января.

В документе большое внимание уделено поддержке детей с онкологическими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Будет повышен уровень доступности и качество оказываемой им медицинской помощи, увеличено количество специалистов, помогающих таким пациентам.

Также планом предусмотрено реформирование системы опеки и попечительства, усовершенствование системы учёта нуждающихся в жилье, расширение формы обеспечения сирот жилыми помещениями. 

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