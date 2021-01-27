Ветеранов-блокадников с памятной датой поздравили депутаты Псковской гордумы

16:57, 27 января 2021, ПАИ



Фото: Пресс-служба муниципалитета



Фото: Пресс-служба муниципалитета



Фото: Пресс-служба муниципалитета



Фото: Пресс-служба муниципалитета



Фото: Пресс-служба муниципалитета



Фото: Пресс-служба муниципалитета











Депутаты Псковской городской Думы поздравили ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, с памятной датой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

27 января в Пскове проводятся памятные мероприятия, посвященные 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Глава Пскова Елена Полонская совместно с городскими парламентариями поздравила ветеранов с праздником.

В связи с эпидемиологической обстановкой в городе отменены массовые мероприятия, поэтому депутаты лично поздравляли ветеранов на дому, а также по телефону. Каждому были адресованы индивидуальные пожелания.

Глава муниципалитета Елена Полонская поздравила жителей блокадного Ленинграда и пожелала им крепкого здоровья, бодрости духа и мира: «Этот день в истории нашей страны - священная дата. Тяжелейшие испытания не сломили духа ленинградцев, выстоявших ценой страшных потерь. Сегодня мы преклоняемся перед вами, жителями блокадного города, совершившими подвиг».

Заместитель главы города Владимир Воробьев навестил ветерана Зинаиду Горожанову и поблагодарил ее за стойкость и отвагу: «На ваши плечи выпало нелегкое бремя войны. Дни блокады - по-настоящему тяжелое, страшное время. Мы гордимся тем, что рядом с нами находятся такие сильные духом люди, которые служат примером патриотизма для наших детей».

Также заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов в своем округе № 4 поздравил Веру Ефремовну Дукольскую с памятным днем и пожелал ей долгих лет жизни, внимания, тепла, заботы и любви близких.

В этот день в своем округе № 2 депутат Сергей Колосов навестил председателя Псковской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Ларису Кравцову.

В округе № 7 депутат Ольга Федорова встретилась с жительницей блокадного Ленинграда Мариной Александровной Волжской. Константин Болотин, депутат по округу № 11, поздравил Татьяну Анисимовну Зуеву. Парламентарий Григорий Турчин навестил в своем округе № 1 ветерана Виктора Кузьмича Онтикова. Депутат городской Думы Галина Неваленная в своем округе № 13 вручила поздравительный адрес Нине Степановне Прокопенко. Людмилу Викторовну Петрушину поздравил парламентарий Валерий Тюменцев.

В Пскове проживают 99 человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и удостоенных знака «Житель блокадного Ленинграда».