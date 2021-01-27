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Общество

Создание лесопаркового зелёного пояса и проблему вырубки лесов обсудили псковские депутаты

Члены комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания приняли единогласное решение о поддержке инициативы создания лесопаркового зелёного пояса (ЛЗП) вокруг Пскова. Заседание комитета состоялось 27 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Презентацию представил руководитель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов. «В 2016 году в федеральный закон «Об охране окружающей среды» в целях реализации права граждан на благоприятную окружающую среду было добавлено положение о создании лесопарковых зелёных поясов. Наш комитет вышел с такой инициативой в областную Общественную палату. Мы исходили из двух основных принципов: первый – территория должна иметь природоохранную ценность, второй – учитывать наличие уже существующих в соответствии с Лесным кодексом зелёных и лесопарковых зон», – рассказал он.

По его словам, при выборе территории для создания ЛЗП намеренно старались избежать наложения природоохранных зон различного статуса, чтобы не допустить путаницы при ведении хозяйственной деятельности из-за разницы в установленных ограничениях.

«В итоге остановились на участке лесного фонда площадью 593 гектара, состоящего из четырёх кварталов псковского лесничества, примыкающего к месту впадения реки Щирицы в реку Пскову и захватывающего их водоохранные зоны. Зелёный пояс будет выполнять роль своеобразного буфера между крипецким месторождением торфа и рекой Псковой. Территория не обременена никакими юридическими обязательствами и ограничениями», – подчеркнул Виктор Мусатов.

Председатель парламентского комитета Андрей Козлов уточнил, нет ли на земельном участке, предназначенном для создания лесопаркового зелёного пояса, объектов незавершённого строительства, что впоследствии может привести к ущемлению прав граждан. Руководитель органа исполнительной власти заверил депутата, что таких объектов там нет.

«Вы показали на карте территорию будущего зелёного пояса, за ней нужно будет ухаживать – делать высадку деревьев и вырубку валежника. А кто этой деятельностью будет заниматься и её финансировать?» – задал ещё один вопрос Андрей Козлов.

По словам Виктора Мусатова, уход за территорией лесопаркового зелёного пояса не будет принципиально отличаться от содержания других земель лесного фонда и заниматься этим также будет псковское лесничество.

В развитие темы охраны лесов депутат Вадим Афанасьев поднял проблему незаконной вырубки деревьев, произрастающих на землях сельскохозяйственного назначения. По словам депутата из Новоржевского района, в муниципалитете несанкционированно вырубают берёзовые рощи, ельники и сосновые леса.

«У нас замечательные места, давайте сохраним то, что осталось», – обратился к представителям исполнительной власти Вадим Афанасьев.

Комментируя заявление депутата, Виктор Мусатов отметил, что решению проблемы вырубки сельхозугодий, где произрастает качественный лес, долгое время мешало отсутствие законодательного регулирования на федеральном уровне. «Сейчас в Лесной кодекс внесены необходимые изменения и принято постановление правительства, определяющее порядок охраны таких лесов. Правда, этот документ неоднозначно воспринят землепользователями. Необходимо объединить два ресурса – землю и лес, поэтому и возникают сложности правового регулирования», – пояснил он.

Андрей Козлов заметил, что проблема вырубки лесов в сельхозугодиях не связана напрямую с вопросом создания лесопаркового зелёного пояса вокруг Пскова, и предложил коллегам провести отдельное рабочее заседание, на котором общими усилиями попытаться найти выход из ситуации. Комитет поддержал предложение.

Проект постановления о создании лесопаркового зелёного пояса вокруг Пскова депутатский корпус рассмотрит 28 января на 54-й сессии Псковского областного Собрания.

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