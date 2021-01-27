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Общество

Ограничения в связи с COVID-19 продлили в Псковской области до 9 февраля

До 9 февраля 2021 года продлили ограничения в связи с коронавирусом в Псковской области. Соответствующие изменения в противокоронавирусный указ внёс губернатор Михаил Ведерников.

Согласно внесённым изменениям, сохраняется режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет. Дополнительный период оформления больничных листов для работающих лиц старшего возраста установлен на период с 30 января по 9 февраля.

Кроме того, уточнены требования для предприятий общественного питания в части оказания услуг гражданам с 23:00 до 6:00. Так, ночью может быть возобновлена работа общепита на территориях автозаправочных станций, а также обслуживание навынос и доставка заказов на дом, в организации, номера гостиниц и иные объекты временного проживания. Вместе с тем ночью должно быть исключено нахождение посетителей на предприятиях общепита. Изменения вступают в силу 30 января 2021 года.

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Ограничения в связи с COVID-19 продлили в Псковской области до 9 февраля Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области» Более 648 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса 12 классов и 15 детских садов закрыли из-за COVID-19 в Псковской области У переболевших коронавирусом пациентов ухудшается зрение – врач Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области В Псковской области внесут изменения в противовирусный указ 5330 человек заразились коронавирусом в Великих Луках Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 Более 17 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
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