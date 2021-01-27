Ограничения в связи с COVID-19 продлили в Псковской области до 9 февраля

22:09, 27 января 2021, ПАИ

До 9 февраля 2021 года продлили ограничения в связи с коронавирусом в Псковской области. Соответствующие изменения в противокоронавирусный указ внёс губернатор Михаил Ведерников.

Согласно внесённым изменениям, сохраняется режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет. Дополнительный период оформления больничных листов для работающих лиц старшего возраста установлен на период с 30 января по 9 февраля.

Кроме того, уточнены требования для предприятий общественного питания в части оказания услуг гражданам с 23:00 до 6:00. Так, ночью может быть возобновлена работа общепита на территориях автозаправочных станций, а также обслуживание навынос и доставка заказов на дом, в организации, номера гостиниц и иные объекты временного проживания. Вместе с тем ночью должно быть исключено нахождение посетителей на предприятиях общепита. Изменения вступают в силу 30 января 2021 года.