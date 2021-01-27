Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»

21:57, 27 января 2021, ПАИ

27 января губернатор Псковской области внёс изменения в свой указ от 15 марта 2020 года № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьями 6 и 12 Закона области от 4 мая 2008 года № 762-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», предписанием главного государственного санитарного врача по Псковской области Александра Нестерука от 27 января 2021 года № 285, на основании распоряжения администрации области от 5 марта 2020 года № 133-р «О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ губернатора области от 15 марта 2020 года № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «от 18 декабря 2020 г. № 2431» дополнить словами «, от 27 января 2021 г. № 285»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 9 февраля 2021 г.»;

3) абзац седьмой подпункта «б» подпункта 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«В целях оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше (за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске) установить периоды самоизоляции с 9 по 22 ноября 2020 года, с 23 ноября по 06 декабря 2020 года, с 7 по 20 декабря 2020 года, с 21 декабря 2020 года по 3 января 2021 года, с 4 по 15 января 2021 года, с 16 по 29 января 2021 года, с 30 января по 9 февраля 2021 года.»;

4) подпункты «е» и «ж» подпункта 22 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«е) не осуществлять оказание услуг гражданам в период с 23:00 до 6:00. Указанное требование не распространяется на оказание услуг:

по обслуживанию навынос без посещения посетителями помещений предприятий общественного питания;

по доставке заказов на дом, в организации, в номера гостиниц и иные объекты временного проживания граждан (городские и загородные отели, апарт-отели, мотели, хостелы, дома отдыха, базы отдыха, центры отдыха, гостевые дома, туристические базы, кемпинги);

предприятиями общественного питания, оказывающими услуги общественного питания на территории автозаправочных станций;

ж) исключить нахождение посетителей в объектах предприятия общественного питания в период с 23:00 до 6:00. Указанное требование не распространяется на предприятия общественного питания, оказывающие услуги общественного питания на территории автозаправочных станций;».

Указ вступает в силу с 30 января 2021 года.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников