В деревне Родина прошла интерактивная постановка «Памяти жертв Холокоста»
Мероприятие «Памяти жертв Холокоста» в формате интерактивной постановки прошло в Доме культуры деревни Родина Псковского района. Об этом сообщили журналисты газеты «Псковская провинция».
Декорации, фотоматериалы, фонограммы, соответствующая подсветка и мультимедийное сопровождение очень точно позволили воссоздать атмосферу нечеловеческих испытаниях, выпавших на долю узников фашистских концлагерей, и героизм советских воинов, спасавших детей, женщин, мирных жителей.
В мероприятии приняли участие глава Псковского района Наталья Федорова, депутаты районного Собрания. Этот проект планируется реализовать в рамках акции «Вахта памяти».