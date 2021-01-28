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Общество

В деревне Родина прошла интерактивная постановка «Памяти жертв Холокоста»

Интерактивная постановка позволила почувствовать весь ужас тех времён. Фото газеты Псковская провинция

 

Мероприятие «Памяти жертв Холокоста» в формате интерактивной постановки прошло в Доме культуры деревни Родина Псковского района. Об этом сообщили журналисты газеты «Псковская провинция».

Декорации, фотоматериалы, фонограммы, соответствующая подсветка и мультимедийное сопровождение очень точно позволили воссоздать атмосферу нечеловеческих испытаниях, выпавших на долю узников фашистских концлагерей, и героизм советских воинов, спасавших детей, женщин, мирных жителей.

В мероприятии приняли участие глава Псковского района Наталья Федорова, депутаты районного Собрания. Этот проект планируется реализовать в рамках акции «Вахта памяти».
 

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